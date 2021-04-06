استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بير نبالا بشمال غربي القدس.

وأوضحت وزارة الصحة أن الزوج تم نقله في وقت سابق بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وبعدها فارق الحياة، مضيفة أن زوجته أُصيبت في الظهر وحالتها مستقرة.

وشددت، أنه تم اجراء محاولات لإنقاذ حياة المواطن، لكنه استشهد بسبب حالته الخطيرة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ الشهيد هو أسامه محمد صندوقة منصور 42 عاما.

من جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا زعم فيه أن ما وقع كان محاولة دهس.

وقال البيان إنه خلال نشاط عسكري الليلة الماضية في قرية بيرنبالا، وعقب إقامة حاجز على إحدى الطرق لوقف حركة السيارات كدعم للقوات العاملة في النشاط، رصد الجنود سيارة توقفت على الحاجز ومن ثم انطلق سائقها نحوهم بسرعة محاولا دهسهم مهددا حياتهم بالخطر حيث ردت القوة بفتح النار لازالة التهديد.