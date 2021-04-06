رقم قياسي.. 4 ملايين أمريكي تلقوا لقاح كورونا في يوم واحد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تلقى أكثر من 4 ملايين شخص في الولايات المتحدة لقاحًا لفيروس كورونا يوم السبت، وهو أعلى إجمالي في البلاد في يوم واحد منذ أن بدأت حملات التطعيم في ديسمبر الماضي، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وقال آندي سلافيت، كبير مستشاري البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا، إن متوسط 3.1 مليون جرعة تم إعطاؤها يوميا على مدار الأيام السبعة الماضية، وبلغ معدل التطعيم بين البالغين 1 من بين 4 أشخاص.

وحتى الآن، تلقى أكثر من 106 ملايين شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا في البلاد.

ويختلف الخبراء حول ما إذا كانت الولايات المتحدة على أعتاب “الموجة الرابعة” من العدوى، أو على وشك التخلص من الأزمة التي استمرت 14 شهرًا.

وقالت الدكتور روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن الشباب هم السبب وراء ارتفاع عدد حالات كوفيد-19، فيما يمنع نشر اللقاحات بين الأميركيين الأكبر سنا الحالات الأكثر خطورة بين كبار السن.

وأضافت والينسكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “الحالات تتزايد في أنحاء البلاد، ونحن نرى ذلك يحدث بشكل غالب بين البالغين من الشباب”.

وأشارت إلى زيادة انتشار سلالات الفيروس، فضلا عن الزيادة في الأنشطة الرياضية بين الشباب والأنشطة الخارجية، والتي تسبب زيادة مستمرة في عدد الحالات على مدار الأربعة أسابيع الماضية.

لكنها أشارت أيضا إلى التطورات الإيجابية بين الفئات الأكثر ضعفا، قائلة إن وفيات كبار السن بسبب كوفيد-19 في أدنى مستوياتها منذ بداية الخريف، في الولايات المتحدة.

أكثر من 75 بالمائة ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كوفيد على الأقل ونحو 55 بالمائة حصلوا على اللقاح كاملا.

كما قالت والينسكي “ما نراه هو تراجع في عدد زيارات قسم الطوارئ فضلا عن النقل للمستشفيات المرتبط بهذه الفئة”.