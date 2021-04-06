في رسالة التهنئة.. بايدن يشكر الأميركيين الجدد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 8:49 صباحًا

وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، “الشكر” للأميركيين الذين تم تجنيسهم على “اختيار” الولايات المتحدة للعيش فيها، في رسالة بالفيديو نشرتها دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS)، الاثنين.

وفي رسالة التهنئة، التي اعتاد الرؤساء الأميركيون إرسالها للأميركيين الجدد خلال احتفالات تجنيسهم، أشار بايدن إلى “شجاعة” المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة وإرثه الخاص لأنه ينحدر من نسل مهاجرين إيرلنديين، وأشاد بالمساهمة التي سيقدمونها للمجتمع الأميركي.

ويقول بايدن في الفيديو: “أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكرك على اختيارك لنا ولإيمانك بأن أميركا تستحق تطلعاتكم”، واصفا الولايات المتحدة بأنها “هذه الأمة العظيمة من المهاجرين”.

ويضيف: “لديكم شيء واحد مشترك، الشجاعة… الشجاعة اللازمة للتضحية والقيام بهذه الرحلة. الشجاعة لترك أوطانكم، وحياتكم، وأحبائكم، وأن تأتوا إلى أمة هي أكثر من مجرد مكان، بل هي فكرة. فكرة مكان يكون فيه الجميع على قدم المساواة ويستحقون أن يعاملوا على قدم المساواة”.

وعادة ما يسجل الرؤساء هذه الرسالة بالفيديو بعد لحظات من أداء المواطنين الجدد قسم الولاء.