الشيشان تحتفي بافتتاح شارع باسم محمد بن زايد

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

احتفت جمهورية الشيشان بافتتاح شارع يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العاصمة غروزني.



جرت مراسم التدشين بحضور رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف ود. محمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا وأعضاء السفارة، الى جانب عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وفق ما ذكرت سفارة الدولة في موسكو.

وتقدم السفير د. محمد الجابر بالشكر إلى القيادة الشيشانية، مشيداً بهذه اللفتة الكريمة من الرئيس رمضان قاديروف، ومؤكداً تقدير صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعلاقات التي تجمع دولة الإمارات و جمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية.