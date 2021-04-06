النائب العام الأردني: قررنا حظر النشر في القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر النائب العام الأردني، الدكتور حسن العبداللات، الثلاثاء، حظر النشر في التحقيقات المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العبداللات قوله: "حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة".



وأشار إلى أن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.