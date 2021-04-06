ارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور بالسودان لـ50 قتيلا و132 جريحا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة أطباء السودان، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الاشتباكات القبلية في دارفور غربي البلاد إلى 50 قتيلا و132 جريحا.

وقبل 10 أيام، أحالت لجنة تحقيق تابعة للنيابة العامة في السودان 33 بلاغا لمحكمة مختصة بينها 18 بتهمة القتل العمد، في أحداث الجنينة بولاية غرب دارفور.

وتعود تفاصيل الوقائع إلى نشوب أعمال عنف بمعسكر "كريندنق" بمدينة الجنينة، في ديسمبر/ كانون أول 2019، ما أدى لمقتل مواطنين وإصابة آخرين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وكانت النيابة العامة بالسودان، أعلنت أنها حولت 33 بلاغا بشأن الأحداث إلى المحكمة المختصة، بينها 18 بتهمة القتل العمد، و15 بتهمة النهب والسرقة و"الإتلاف الجنائي".