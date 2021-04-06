ثمار السلام.. السفير الإماراتي في أول رحلة لـ"الاتحاد" إلى إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحط في مطار "بن غوريون" الدولي، قرب تل أبيب، الثلاثاء، أول رحلة تجارية لشركة الاتحاد للطيران، على متنها السفير الإماراتي محمد آل خاجة.

ونشر الكابتن طيار عبدالله تغريدة على تويتر كتب فيها: "مع سعادة السفير محمد آل خاجة والسيد توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران والكابتن سليمان اليعقوبي، نائب الرئيس لشؤون العمليات في أول رحلة تجارية بين أبوظبي وتل أبيب".



وأرفق الطيار عبدالله تغريدته بصورة في قمرة قيادة الطائرة.

وستكون هذه أول رحلة تجارية لشركة "الاتحاد" للطيران إلى تل أبيب لتدشن بذلك خط الطيران بين البلدين.

وكان السفير الإماراتي قدم في مارس/آذار الماضي أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين والتقى عدداً من المسؤولين هناك، في زيارة لاقت احتفاءً كبيرا بالدبلوماسي آل خاجة.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن السفير الإماراتي يصل إلى البلاد، اليوم، لبدء عمله رسميا.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الإمارات وإسرائيل في واشنطن، اتفاق سلام، فتح الطريق أمام دول أخرى للحاق بهذا القطار.



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد اعتبر أن اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل تقدم إيجابي كبير،

وقال في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن بلاده ترغب في البناء على تلك الاتفاقيات.