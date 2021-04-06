استشهاد فلسطيني واصابة زوجته برصاص الاحتلال قرب القدس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني واصابة زوجته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء في بلدة (بير نبالا) شمال غرب القدس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان "مواطنا اصيب بالرصاص الحي في رأسه ووصل بحالة حرجة للغاية الى مجمع فلسطين الطبي ب(رام الله) واستشهد هناك فيما اصيبت زوجته بالرصاص الحي في الظهر وحالتها مستقرة".

وذكرت مصادر محلية ان الشهيد هو أسامة منصور من قرية (بدو) شمال غرب القدس ويبلغ من العمر 42 عالما.

واوضحت ان قوات من جيش الاحتلال اقتحمت قرية (بير نبالا) قرب القدس حيث وقعت مواجهات اطلق الاحتلال النار على الشبان وكان منصور وزوجته داخل مركبتهما لحظة اصابتهما.