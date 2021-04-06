واشنطن تتوقع محادثات صعبة مع إيران وتستبعد انفراجة سريعة

واشنطن-رويترز

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تتوقع أن تكون المحادثات غير المباشرة التي ستبدأ، الثلاثاء، مع إيران في فيينا بشأن عودة واشنطن وطهران إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، محادثات صعبة وإنها لا تتوقع انفراجة سريعة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: «لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. هذه هي الأيام الأولى. نحن لا نتوقع انفراجة مبكرة أو فورية، حيث نتوقع تماماً أن تكون هذه المناقشات صعبة».

ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولون أمريكيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في فيينا، مع توقعات بمشاركة مسؤولين أوروبيين كوسطاء، وذلك في محاولة لإحياء اتفاق 2015 الذي خفف العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي بما يجعل من الصعب عليها تطوير سلاح نووي. وتنفي طهران السعي لذلك.

وسيقود روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران الوفد الأمريكي في فيينا، حيث جرى التوصل إلى الاتفاق عام 2015.

والاسم الرسمي للاتفاق هو خطة العمل الشاملة المشتركة، ووقعت عليه إيران والقوى العالمية الست، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، مما دفع إيران، إلى انتهاك بعض قيود الاتفاق رداً على ذلك. وتبقي إدارة بايدن على العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران، قائلة إنها تريد أن تستأنف واشنطن وطهران الالتزام بالاتفاق النووي لكن ذلك يتطلب مفاوضات.

وقال برايس: «هدفنا في هذه المحادثات... هو تهيئة الساحة لعودة الجانبين للامتثال (للاتفاق)». واستبقت إيران ذلك بوضع شروط تعبر عن نهج متشدد، إذ قالت وزارة خارجيتها، السبت، إنها تريد أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات وترفض تخفيف القيود «خطوة خطوة».

وقال مصدر مقرب لفريق التفاوض الإيراني لتلفزيون «برس تي.في» الإيراني الناطق بالإنجليزية، الاثنين: «روبرت مالي سيغادر فيينا خالي الوفاض إذا تمخض اجتماع الثلاثاء عن شيء غير رفع جميع العقوبات الأمريكية». وفي حين أن الجانبين مختلفان فيما يبدو على من يجب أن يتخذ منهما الخطوة الأولى نحو استئناف الالتزام بالاتفاق، فقد أبلغ مسؤول أمريكي في الآونة الأخيرة بأن واشنطن ستكون «عملية» ولن تدع مسألة من يتخذ الخطوة الأولى تشكل عقبة.