استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص إسرائيلي في الضفة

القدس-أ.ف.ب

استشهد فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، عندما كان في سيارته على ما ذكرت وزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينية. وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، استشهاد مواطن فلسطيني «أصيب بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا (..) وإصابة زوجته بالرصاص الحي في الظهر».

وأوضحت الوكالة، أن الحادث وقع فجراً عندما كان الزوجان في سيارة «يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس». ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الفلسطيني الشهيد هو أسامة صدقي منصور (42 عاماً) من قرية بدو شمال غرب القدس.