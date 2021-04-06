مشاركة واسعة ونجاح كبير لبطولة الحبتور لقفز الحواجز

شهدت بطولة الحبتور لقفز الحواجز نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيرين ومشاركة واسعة، حيث وصل عدد المشاركين في الفئات الخمس إلى 160 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا على مختلف الارتفاعات بدءاً من 70 سم وحتى 125 سم، وبرز الكثير من الفرسان على مستوى السرعة والدقة وبرهن الصغار أنهم قادمون وأن هناك فرساناً سيكون لهم شأن في المستقبل القريب.

وعقب المنافسات قام حبتور محمد الحبتور بتتويج الفائزين والفائزات، وأكد أن المشاركة الواسعة كماً وكيفاً تدفع مجموعة الحبتور إلى الاهتمام بهذه الرياضة الأولمبية التي تسهم في دعم رياضة الإمارات، معرباً عن سعادته بما شاهده من مستويات عالية خاصة فيما يتعلق بالمراحل السنية والتي ستكون بمثابة شريان حيوي لمنتخباتنا الوطنية.

وأقيمت بطولة مسابقة الحبتور لقفز الحواجز 2021 برعاية ماجستيك ومحمد الرئيسي للتجارة وتنافس مالك ماجستيك عز الدين السمكري، في فئتين وعلق قائلاً: «هذه واحدة من أفضل المسابقات التي حضرتها وقد قام الفريق بعمل جيد، ونتوجه بالتهنئة للفريق ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث، المسابقات التي امتدت لنحو ست ساعات وأكثر على ميادين القفز الأولمبية بنادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند وشهدت حضوراً جماهيرياً «عائلياً» كما شهدت تألقاً لافتاً لـ«تينا لوند» من نادي دبي للفروسية التي احتلت المركز الأول في الرابع والخامس والتي قالت إنها اختارت أفضل خيولها للمشاركة من أجل الفوز».

وأشاد خليل إبراهيم رئيس لجنة التحكيم الأرضية من اتحاد الإمارات للفروسية بالنادي، وقال: "النادي لديه المرافق الجيدة للفرسان والخيول في هذا النوع من المسابقات. أرض الملعب حسب المعايير والإسطبلات جميلة نتطلع إلى رؤية المزيد من العروض هنا في موسم الفروسية القادم».

أما نتائج المنافسة فأسفرت الفئة 1، 70-80 سم عن فوز آرتا لويز موسوي فاطمي جيجانت مندارا نادي الفروسية بالمركز الأول وجاءت أسماء أسكر سوليتو الحبتور بولو ريزورت آند كلوب في المركز الثاني، ثم كاسي أوين إيكس دو موندي منتجع ونادي الحبتور للبولو في المركز الثالث وفي الفئة 2 من 90-100 سم حلت إليزافيتا مينينا كاليان الحبتور بولو ريزورت آند كلوب ( 52.47 ) في المركز الأول ثم مبخوت الكربي زندوكان سي نادي الشارقة للفروسية والسباق ( 57.85 ) في المركز الثاني ثم علياء مشار المهيري موهيل ماجيك الحمرا(62.39 ) في المركز الثالث.

أما الفئة 3، 100-110 سم فقد حل في المركز الأول مبخوت الكربي المزيونة نادي الشارقة للفروسية والسباق( 52.98 )، وحلت ثانياً إليزافيتا مينينا إنوفايتور نادي الشارقة للفروسية والسباق (54.23 ) وجاء ثالثاً محمد فائق أبو كلام إسيلا آيس نادي الشارقة للفروسية والسباق ( 56.13 ) وفي مسابقة 110-115 سم فازت تينا لوند بيوند نادي دبي للبولو والفروسية ( 53.97 ) ثم سيف عويضة الكربي بونجو من نادي الشارقة للفروسية والسباق ( 55.06 ) ثم تينا لوند بايز دبي للبولو والفروسية ( 55.59 ) وفي الفئة 5، 120-125 سم تينا لوند بايز نادي دبي للبولو والفروسية (54.34 ) ثم محمد حمد علي الكربي نادي الشارقة للفروسية والسباق( 54.49 ) ثم راشد الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية ( 54.74 ).