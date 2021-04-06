بسبب «كورونا».. كوريا الشمالية لن تشارك في أولمبياد طوكيو

سيؤول-رويترز

قالت وزارة الرياضة في كوريا الشمالية، الثلاثاء، إنها لن تشارك في أولمبياد طوكيو هذا العام من أجل حماية رياضييها من المخاوف المتعلقة بفيروس «كورونا». وأعلنت الوزارة بموقعها «جوسون سبورتس» على الإنترنت أنها اتخذت القرار في اجتماع للجنة الأولمبية لكوريا الشمالية في 25 مارس/آذار وبمشاركة كيم إيل جوك وزير الرياضة.

وقالت وزارة الرياضة: «قررت اللجنة عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية رقم 32 لحماية رياضييها من الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا». وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش بعض طرق تطوير الرياضة وحصد ميداليات في المسابقات الدولية في السنوات الخمس المقبلة.