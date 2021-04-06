إسبانيا تعلن عن رحلة بحرية “استثنائية” لإجلاء العالقين في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السفارة الإسبانية بالمغرب، اليوم الاثنين، عن إجراء استثنائي لإجلاء رعاياها وكذا المقيمين لديها العالقين في المغرب، وذلك عبر رحلة بحرية بين ميناء طنجة وميناء الجزيرة الخضراء.

وأشارت السفارة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن الرحلة السالفة الذكر، قد برمجت يوم الخميس المقبل، لتقل المستفيدين منها عبر باخرة “باليريا”.

وكان المغرب قد أعلن عن تعليق رحلاته الجوية مع الجارة الشمالية ابتداءا من منتصف ليلة 30 مارس الماضي، فيما يستمر تسيير بعض الرحلات الخاصة بين المملكتين، وفق ما أكدته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي الإثنين الماضي، والتي أشارت إلى إنه سيتم الاحتفاظ برحلات خاصة عند الضرورة، خاضعة للمراقبة المعززة، وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات الصحية”.