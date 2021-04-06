رئيس البرلمان العربي: زيارة الكاظمي الخليجية تعزز الحاضنة العربية للعراق

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أمس، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإمارات والسعودية، تشكل خطوة مهمة لتعزيز الحاضنة العربية للعراق، فيما دعا إلى تكثيفها على مستوى الدول العربية كافة.



وقال العسومي، في بيان وفقا موقع «السومرية نيوز» الإخباري، إنه «يثمَّن التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة، والتي تمثل خطوة إضافية في تعزيز العمل العربي المشترك، وصون الأمن القومي العربي»، مؤكداً أن «تكثيف جمهورية العراق علاقاتها مع الدول العربية، يمثل ركيزة مهمة لدعم أمن واستقرار العراق، كما يأتي في توقيت مهم، يتطلب تعزيز التنسيق والتضامن العربي على جميع المستويات، ومواجهة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية العربية».

وطالب العسومي «الدول العربية كافة، بتطوير علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق، وعلى جميع المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحمايةً لاستقراره وأمنه القومي، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»