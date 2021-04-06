بحضور رئيس الشيشان.. جروزني تفتتح شارعا باسم ولي عهد أبوظبي

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

احتفلت الشيشان، الإثنين، بتسمية أحد شوارع العاصمة جروزني، باسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



وأقيم في العاصمة جروزني حفل إعادة تسمية الشارع الذي بات يحمل اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمشاركة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، وسفير دولة الإمارات لدى روسيا الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر.

وقال قاديروف خلال الفعالية، إن : "أحد شوارع جروزني سيحمل اسم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، وهذا أمر رائع، لأنه صديق للشعب الشيشاني ويساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المنطقة وسكان البلاد"، وفق ما نقله موقع سبوتنيك" الروسي.

وتابع "في عام 2011 سميت مدرسة حافظ في "غوديرميس" باسم الشيخ محمد بن زايد".

وسلم قاديروف خلال الحفل سفير الإمارات لدى روسيا الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، وسام الاستحقاق لجمهورية الشيشان.

وسيحمل شارع "إندوستريالنا" سابقا اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويقع الشارع في حي الشيخ "منصوروفسكي" في العاصمة جروزني.

وترتبط الإمارات والشيشان بعلاقات متطورة ووثيقة في كافة المجالات، إذ أجرى الرئيس الشيشاني زيارة ناجحة للإمارات في شهر فبراير/ شباط الماضي.

وخلال الزيارة، هنأ قاديروف، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات وقيادتها وشعبها بنجاح وصول "مسبار الأمل" إلى مدار كوكب المريخ في مهمته العلمية التاريخية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية" وام".

وثمن قاديروف الإمدادات الطبية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز جهود العاملين في قطاعات الرعاية الصحية في الشيشان في مواجهة جائحة كورونا واحتواء آثارها.

وفي منتصف يناير /كانون الثاني الماضي، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات طبية خامسة تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص كهدية إلى الشعب الشيشاني.