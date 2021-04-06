جون كيري: فخور بالمشاركة في الحوار الإقليمي للتغير المناخي بدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، أنه فخور بالمشاركة في الحوار الإقليمي التاريخي الذي استضافته دولة الإمارات.



وقال كيري عقب مشاركته في الحوار الإقليمي للتغير المناخي بالإمارات في تغريدة على تويتر إنه: "لا يوجد سبب يمنع البلدان المنتجة للنفط من أن تكون جزءًا رئيسيًا من معالجة أزمة المناخ".

وأوضح المبعوث الأمريكي لشؤون تغير المناح، أن زيارته إلى الإمارات هذا الأسبوع كانت مثمرة، وأعرب عن إعجابه بمواقع الطاقة الشمسية والتنمية الحضارية المستدامة، وقال "توجد هنا مشاريع مذهلة للطاقة. ستضعنا اقتصادات الطاقة النظيفة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس".

وتقدم كيري بالشكر للمبعوث الإماراتي الخاص للتغير المناخي، لإعطائه نظرة مباشرة على مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات، وقال إن "تطوير التكنولوجيا النظيفة والطاقة منخفضة الكربون أمرًا بالغ الأهمية".

وكان جون كيري أشاد باستثمارات دولة الإمارات والتي وصفها بأنها تصب في مصلحة التغير المناخي.

وشارك جون كيري الأحد في "الحوار الإقليمي للتغير المناخي"، الذي استضافته الإمارات بمشاركة مجموعة بارزة من مسؤولي العمل المناخي، من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعاون بهدف تسريع التقدم في العمل من أجل المناخ.