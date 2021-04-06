جونسون يبدي قلقه من التحركات الروسية في شبه جزيرة القرم على الحدود مع أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قلقه من التحركات الروسية في شبه جزيرة القرم على الحدود مع أوكرانيا.



جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد فيها قلقه بشأن الأنشطة العسكرية التي تقوم بها روسيا، مجددا دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أنّ جونسون "أعرب عن تضامنه مع حكومة أوكرانيا في مواجهة هذا النشاط المزعزع للاستقرار ورحّب بمقاربة أوكرانيا".

ووفقاً للبيان فإنّ زيلينسكي وجونسون "سيواصلان تعاونهما الوثيق مع شركائهما الدوليين من أجل مراقبة الوضع وضمان عدم حدوث مزيد من التصعيد".

وعقب المكالمة الهاتفية، نشر الرئيس الأوكراني تغريدة على تويتر شكر فيها رئيس الوزراء البريطاني على موقفه، مشدّداً على أنّ أوكرانيا "ليست لوحدها" و"تدعمها دول مجموعة السبع" (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا).