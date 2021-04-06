علي باباجان يهاجم أردوغان بسبب سياساته الخاطئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

طلب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان، من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاعتذار للشعب التركي بسبب تحميله أخطاء القرارات التي يتخذها دون دراسة.



وقال في تصريح نقلته صحيفة (زمان) التركية، خلال المؤتمر الإقليمي الأول لحزبه بولاية هكاري «إذا كانوا يريدون البدء في حل مشاكل هذا البلد، وإذا كانوا يريدون فعل شيء مفيد لهذا البلد، فليبدؤوا بالاعتذار أمام الشعب، صدقوني سيكون الأمر فعالا، أخبروا هذه الأمة أنكم على دراية بأخطائكم».

وأضاف «أعتذر لشعبنا الذي من أجله اغتصبت حق التصويت والترشح، يرجى الاعتذار عن جعل الكردية لغة غير معروفة وترك هذه الأمة في منتصف الطريق»