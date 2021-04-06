شكرا لقرائتكم البنتاغون: ملتزمون بأمن الأردن وندعم الملك عبد الله بشكل كامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت كوماندير جيسيكا ماكنولتي المتحدثة باسم البنتاغون اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الأردن وندعم الملك عبد الله بشكل كامل.

وقال بيان البنتاغون" نتابع الأوضاع في الأردن والحكومة الأميركية على اتصال مع المسؤولين الأردنيين .. لدى الولايات المتحدة شراكة مستديمة وقوية مع الأردن نحن ملتزمون بأمن الأردن.. الملك عبدالله شريك أساسي للولايات المتحدة ويتمتع بدعمنا الكامل".

الأمير حمزة

وفي آخر تطورات الأوضاع في الأردن وقّع الأمير حمزة، اليوم الاثنين، على رسالة يؤكد فيها ولاءه للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكتب الأمير حمزة في الرسالة: "نقف جميعاً خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية".

وشدد على ضرورة أن "تبقى مصالح الأردن فوق كل اعتبار"، مضيفاً: "سأبقى على عهد الآباء والأجداد".

وتابع الأمير حمزة: "في ضوء تطورات اليومين الماضيين، أضع نفسي بين يدي جلالة الملك".

وأكد التزامه بدستور المملكة الأردنية، مضيفاً: "نقف جميعاً خلف الملك لتحقيق الأفضل للشعب الأردني".