بوتين يوقع على قانون يسمح له بالبقاء رئيساً حتى عام 2036

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، على قانون يسمح له بالترشح لفترتين أخريين بمجرد انتهاء فترته الحالية في عام 2024.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأنه من المحتمل أن يسمح القانون لبوتين (68 عامًا) بالبقاء في منصبه حتى عام 2036.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال بقاء بوتين في السلطة حتى عام 2036، فسيكون أطول زعيم للبلاد منذ الإمبراطورية الروسية، ليتجاوز بذلك فترة حكم الديكتاتور جوزيف ستالين، الذي ظل على رأس سلطة الاتحاد السوفيتي لمدة 29 عامًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن بوتين سيبلغ من العمر 84 عامًا عندما يترك منصبه في عام 2036 إذا ما قرر الترشح للفترتين الإضافيتين المسموح بهما الآن.

جدير بالذكر أن بوتين يقضي حاليًا فترة ولايته الرابعة كرئيساً لروسيا، حيث تم انتخابه في أعوام 2000 و 2004 و 2012 و 2018، مع فترة رئاسة للوزراء بين عاميّ 2008 و 2012 بسبب حدود الولاية في ذلك الوقت.