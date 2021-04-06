شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيخ مبادئ العدالة.. دراسة تكشف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 هى أجندة وطنية تم إطلاقها فى فبراير 2016، تعكس خطة الدولة الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وتستند رؤية مصر 2030 إلى مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.

وأضافت الدراسة أن الدولة المصرية حدثت عام 2018 أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ وذلك لمسايرة التغييرات التي طرأت على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، واهتم الإصدار الثاني من رؤية مصر 2030 بتناول كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.

وتابعت الدراسة ترتكز رؤية التنمية المستدامة 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحقيق تقدم في مستوى معيشته في شتى مجالات الحياة؛ وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في الإنسان.