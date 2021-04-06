10 أهداف لمشروع قانون "الصكوك السيادية".. أبرزها جذب مزيد من المستثمرين

القاهرة - سامية سيد - يأتى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، على رأس التشريعات الاقتصادية المعروضة على مجلس النواب، وتمت إحالتها لمجلس الشيوخ لمناقشتها وإعداد تقريرا بشأنها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012