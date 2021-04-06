كورونا في 24 ساعة| تشديد الإجراءات الاحترازية ونحذير من موجة رابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 355 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 156574 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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واشنطن: حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا​