حدث ليلاً| أزمة سد النهضة تدخل نفق مظلم.. وافتتاح معارض أهلا رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 355 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 156574 حالة حتى اليوم.

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الحكومة: تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من أول مايو

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، عبر تقنية "فيديوكونفرنس"، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات والمشروعات التنموية والخدمية والاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم.

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رئيس الوزراء: توجيهات للمحافظين لتشديد إجراءات مواجهة كورونا في رمضان

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس المحافظين برئاسته اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على الجميع بالخير والأمن والسلام.

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التموين: تخفيضات تصل إلى 28% في معارض أهلا رمضان

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يوجد 27 معرضًا رئيسيًا ل "أهلا رمضان" في المحافظات بجانب 47 معرضًا فرعيًا و116 شادرا.

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التنمية المحلية: 17 أبريل تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه اعتبارا من 17 أبريل الجاري سيتم تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية.

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أحمد موسى عن غلق كافيه حسن شاكوش: "لا أحد فوق القانون"

أشاد الإعلامي أحمد موسى بقرار غلق كافيه يمتلكه مطرب المهرجانات حسن شاكوش في مدينة نصر، وذلك لافتتاحه الكافيه بدون ترخيص.

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"وصلنا لحيطة سد".. عمرو أديب عن مفاوضات سد النهضة بالكونغو

أكد الإعلامي عمرو أديب؛ أن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تسفر عن أي شيء لافتا أن كل تصريحات المسؤولين الإثيوبيين سلبية، مضيفًا: "الإثيوبيين واضحين ورهانهم على الوقت ويريدون التسويف حتى الوصول إلى الملء الثاني".

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التنمية المحلية: تنفيذ قرار الغلق لـ55 ألف محل منذ ديسمبر الماضي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ قرار الإغلاق لما يقرب من 55 ألف محل منذ ديسمبر الماضي، وذلك بسبب مخالفة مواعيد الفتح والغلق.

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وزير التعليم: حضور الطلاب للمدارس اختياريًا خلال شهر رمضان

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن حضور الطلاب للمدارس خلال شهر رمضان سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، مضيفًا: "أكدنا منذ فبراير الماضي على إتاحة الحرية للطلاب في الحضور للمدارس سواء خلال شهر رمضان أو غيره".

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الأردن: الأمير حمزة أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية

أعلن الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، مساء الإثنين، أن ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، أكد أنه "يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية".

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نتنياهو يهدد إيران: ستتعرض لخطر جسيم إذا ألحقت أذى بإسرائيل

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إيران بأنها ستواجه "خطرًا جسيمًا" إذا ألحقت أذى بإسرائيل .

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