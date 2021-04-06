مصر تكشف "مفاجأة" بشأن سلالات "كورونا"!

ابوظبي - سيف اليزيد - في مفاجأة كبرى كشفت دراسة علمية حديثة أُجريت في مصر أن السلالة الصينية من فيروس كورونا المستجد، المعروفة بـ"سلالة ووهان – منشأ الفيروس"، بريئة من إصابة الغالبية العظمى ممن طالهم الوباء في البلاد.

الدراسة أجراها مستشفى قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال وعدد من الجهات المسؤولة في الدولة، وتم عمل تحليلات لعدد من المصابين من الأطفال والبالغين.

وأظهرت نتائج التحاليل التي أوردها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمصر، في الدراسة مطلع 2021، أن المصابين بـ"سلالة ووهان" أقلية، وأن أكثر سلالات كورونا انتشارا في مصر، وقت إعداد الدراسة أواخر 2020، هي السلالة المطابقة لسلالات ظهرت في أوروبا 20 B، أما السلالة الصينية 19A فظهرت على نطاق ضيق للغاية، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وشدد المجلس على أن السلالة الأوروبية، كانت الأكثر انتشاراً بواقع 97% من الإصابات في مصر، وتتفق مع السلالات النشطة في دول أوروبية كبرى مثل إنجلترا وفرنسا.

وحسب الدراسة، فإن 3% فقط ممن شملتهم التحاليل في مصر أصيبوا بالسلالة الصينية التي ظهرت في ووهان وهيمنت على التفشي الأول لفيروس كورونا.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم بـ"ووهان" الصينية في ديسمبر 2019، وكثيرا ما دأب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على وصف فيروس كورونا المستجد بـ"الفيروس الصيني" في محاولة لتحميل الصين مسئولية نشر الوباء في العالم وذلك في إطار صراع النفوذ بين البلدين.