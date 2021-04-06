إسرائيل تعلن اليوم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة

عربي ودولي

ع+ ع-

يعتزم الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين أن يعلن، اليوم الثلاثاء، مرشحا لتشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات عقدها مع الأحزاب السياسية وحصل فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أكبر قدر من التأييد مما يجعله الأوفر حظا للفوز بهذه المهمة. لكن القانون يمنح ريفلين سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ قراره. وكان قد أعلن أمس الاثنين أن "الاعتبارات الأخلاقية" قد تلعب دورا في هذا الصدد، في إشارة واضحة إلى قضايا الفساد الثلاثة التي يواجهها نتنياهو.وانتهت الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 23 مارس، وهي رابع اقتراع في عامين، دون أن يفوز الجناح اليميني بقيادة نتنياهو ولا تحالف محتمل من معارضيه بأغلبية برلمانية. ولم تفلح المناقشات الماراثونية التي أجراها ريفلين مع ممثلين عن جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد في الكنيست في الخروج من المأزق السياسي. فقد قال متحدث باسم ريفلين إن جولة المشاورات انتهت وإن الرئيس سيصدر قراره اليوم الثلاثاء.وأوصى 52 نائبا في الكنيست، البالغ عدد مقاعده 120، باختيار نتنياهو، مقابل 45 رشحوا السياسي الوسطي ووزير المالية السابق يائير لابيد ليائير زعيم حزب هناك مستقبل وسبعة نادوا بتكليف نفتالي بينيت زعيم حزب يامينا اليميني المتطرف. ورفضت ثلاثة أحزاب، حصلت إجمالا على 16 مقعدا، تسمية أي مرشح في اجتماعاتها مع ريفلين.