مقتل قيادي حوثي في غارة للتحالف بمحافظة مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت مصادر عسكرية أن القيادي الحوثي اللواء عبداللطيف حمود المهدي قائد ما يسمى المنطقة الرابعة للميليشيات قتل بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب، وفقا لموقع "العربية نت".

وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيات الحوثي وفاة القيادي الأمني البارز في صفوفها والمصنف على لائحة العقوبات الدولية العميد سلطان زابن بفيروس كورونا.

وأكدت مصادر أمنية وفاة زابن بعد صراعه مع المرض لنحو شهر كامل وسط تكتم ميليشيات الحوثي عن تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرتها.

وكان مجلس الأمن أصدر في فبراير الماضي قراره رقم 2564، والذي أضاف القيادي الحوثي سلطان زابن لقائمة العقوبات، لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب.



