الولايات المتحدة تنظر في تقارير عن فظائع في تيغراي الإثيوبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في منطقة تيغراي الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” إزاء التقارير التي بثتها شبكة (سي.إن.إن) وتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مذبحة ارتكبتها القوات الإثيوبية في المنطقة.

وأضاف برايس “نحن بالطبع ندرس التقارير تلك. سنوليها اهتماما كبيرا”.

ومضى يقول “ندين بشدة أعمال القتل والإبعاد القسري والاعتداءات الجنسية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي أوردتها منظمات عدة”.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن تحقيقا مشتركا مع خبراء خارجيين سيبدأ قريبا.

ورحب برايس بالبيانات التي تفيد بأن القوات الإريترية ستنسحب من تيجراي وقال إن الانسحاب سيكون خطوة مهمة نحو خفض العنف في المنطقة.