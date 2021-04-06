محمد الفلاح - بالصور.. أول ملتقى لضباط الجيش الليبي بحضور حفتر

الثلاثاء 6 أبريل 2021

عقد الجيش الليبي، الإثنين، في مقرّ القيادة العامة بالرجمة، المُلتقى الأول لضباط القوات المسلحة الليبية.



وبحسب مراقبين فإن المتلقى يأتي تأكيدا على أن الجيش الليبي هو الخط الدفاعي الأول والمتين للشعب والأراضي الليبية.

وشارك القائد العام للجيش الليبي المُشير خليفة حفتر، ورئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ، ورؤساء الأركان النوعية (البرية، والبحرية، والجوية) ومدراء الإدارات المتخصصة، وضباط الألوية والكتائب والوحدات بالقوات المُسلحة الليبية في الملتقى.

ويحرص الجيش الليبي على رفع المستوى القتالي وجاهزية القوات المشاركة عبر التدريبات العسكرية.

والإثنين الماضي، اختتمت القوات المسلحة الليبية، التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات للواء 10، بحضور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن الكتيبة المذكورة نفذت تمرينًا تعبويًا يحاكي القيام بالهجوم من الحركة لصد هجوم معادٍ على منطقة افتراضية، بمشاركة مقاتلات السلاح الجوي الليبي.

كما شاركت في التدريب وحدات الدفاع الجوي وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات التي قامت بالإنزال خلف خطوط العدو للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة.

وأشاد المشير خليفة حفتر بالضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين، بعد نجاح الوحدات المشاركة في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين.

وأكد على ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية.