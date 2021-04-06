شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. ارتفاع عدد القتلى إلى 128 بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد من لقوا حتفهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي ضربت إقليم شرق نوسا تينجارا بشرقي إندونيسيا، إلى 128 شخصا، فيما لا يزال 72 شخصا على الأقل في عداد المفقودين بعد الكوارث التي وقعت، الأحد الماضي، والتي نسبتها السلطات إلى إعصار سيروجا الاستوائي.

وقال "راديتيا دجاتي"، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: "توفي 128 شخصا على الأقل خلال ظاهرة الطقس شديدة القوة في عدة أماكن"، مشيرا إلى أن عدد الوفيات يشمل 67 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي، بسبب الأمطار من بركان ليواتولو في جزيرة ليمباتا يوم الأحد.

وذكرت وكالة مكافحة الكوارث، أن 49 شخصا آخرين لقوا حتفهم في جزيرة أدونارا القريبة وتوفي 12 في جزيرة ألور المجاورة، فيما أوضحت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، أن من المتوقع أن يتحرك الإعصار سيروجا إلى الجنوب الغربي، بعيدا عن إندونيسيا اليوم الثلاثاء.