التضخم في تركيا يقفز للشهر السابع على التوالي

قفزت أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا، خلال مارس/آذار الماضي للشهر السابع على التوالي، وسط عجز في كبح جماح أزمة الليرة.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، إن التضخم على أساس سنوي، بلغ 16.19% خلال مارس الماضي، أعلى من توقعات المحللين الذين تنبأوا بارتفاع التضخم بنسبة 15.9%، مع استمرار أزمة هبوط الليرة التركية.

وبحسب بيانات التضخم في تركيا، فإن أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، تعد الأعلى منذ 28 شهرا، وبالتحديد من أغسطس/آب 2019، وفق البيانات.

ووفق بيان صعدت أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 1.08%، بينما صعدت بنسبة 3.71% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 13.18% على أساس المتوسطات المتحركة لـ12 شهرا الماضية.

وكان النقل قد سجل أعلى زيادة في أسعار المستهلك خلال مارس الماضي، بنسبة 24.85% والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 23.64% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 21.49%.

بينما بلغ نمو التضخم في أسعار المستهلك ضمن قطاع الصحة خلال الشهر الماضي، 19.17% على أساس سنوي، والطعام والمشروبات غير الكحولية بزيادة سنوية بلغت نسبتها 17.44%.

وفي مارس 2021، وبمتوسط أسعار 415 سلعة في المؤشر انخفض متوسط أسعار 93 سلعة، وظل متوسط أسعار 35 سلعة على حاله، بينما ارتفع متوسط أسعار 287 سلعة، وهي أعلى زيادة من حيث عدد السلع