شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبحث مشاركة اللقاحات مع الدول وتتعهد بالمزيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تبحث كيفية مشاركة المزيد من موارد اللقاحات مع دول أخرى في المستقبل.

وأضاف: "نعتقد أننا سنكون في وضع يمكننا أن نفعل المزيد على صعيد هذه الجبهة، أعلم أن الكثير من الدول تطلب من الولايات المتحدة فعل المزيد، وبعضها يعاني من اليأس المتزايد، بسبب نطاق وحجم حالات الطوارئ الخاصة بكوفيد.. نحن نسمعكم وأعدكم بأننا نتحرك بأسرع ما يمكن".

يشار إلى أن الولايات المتحدة جعلت من أولوياتها تطعيم سكانها أولا، الأمر الذي جعل الرئيس جو بايدن يُتهم بمواصلة مبدأ "أمريكا أولاً" الخاص بسلفه دونالد ترامب ، وبأنه يجعل من الصعب على الدول الفقيرة الحصول على اللقاحات.

وحصل أكثر من 167 مليون على جرعة لقاحات بشكل إجمالي، في الولايات المتحدة، بنحو 32.4% تقريبا من سكان البلاد، وبحسب البيت الأبيض، تم إعطاء أكثر من أربعة ملايين جرعة في يوم واحد خلال مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد "بلينكن" أن الإدارة الأمريكية تعلم أن حملة تلقيح محلية ناجحة ليست كافية، مبينا أن انتهاء هذه الجائحة في بلاده يرتبط بانتهاءها في جميع أنحاء العالم".