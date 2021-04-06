شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يحرم كوريا الشمالية من «أولمبياد طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير أخباري اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية قررت عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو المخطط لعقدها في تموز/يوليو المقبل، بسبب جائحة كوفيد19-.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن موقع جمعية هيئة " جوسون للرياضة " الالكتروني اليوم الثلاثاء، أن لجنة الأولمبياد الكورية الشمالية أقرت في جلستها العامة "عدم المشاركة في الدورة الـ32 للألعاب الاولمبية وفقا لمبادرة أعضاء اللجنة، ومن أجل حماية اللاعبين من الازمة الصحية العالمية الناجمة عن الفيروس الخبيث".

وانعقدت الجلسة عبر اجتماع الفيديو يوم 25 من الشهر الماضي، ولم تعلن كوريا الشمالية في وقتها هذا القرار، بينما أفادت وسائل إعلامها بانعقاد الجلسة، وفقا لوكالة يونهاب.