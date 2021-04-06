​​نقيب المحامين يشكل لجنة لكتابة عقد التعاقد على تنفيذ مشروع "المنظومة الإلكترونية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بتشكيل لجنة تقوم خلال أسبوع من تاريخه بكتابة مشروع عقد للتعاقد على مقتضاه بشأن تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق واستكمال "النقابة الذكية"، وجاء نصه كالآتي:

(بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى العقد السابق المبرم في 11/2/2018 بخصوص تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق. وعلى ملف هذا الموضوع، قررنا:

أولًا: تشكل لجنة من: حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، وعبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة، وعبد الحفيظ الروبي عضو المجلس، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، وصلاح سليمان عضو المجلس.

وأوضح القرار أن اللجنة تقوم خلال أسبوع من تاريخه بكتابة مشروع عقد للتعاقد على مقتضاه بشأن تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق واستكمال "النقابة الذكية"، ويعرض علينا المشروع فور كتابته لعرضه على هيئة المكتب ثم مجلس النقابة.

​