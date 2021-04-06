​جمارك السويس: الإفراج عن 727 سيارة بـ151 مليون جنيه مارس الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر يناير الماضي عن 671 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة، إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 249 سیارة نظم خاصة (إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات) بقیمة إجمالية 124 مليون و447 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 36 مليون و711 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن تلك السيارات 19 مليون و97 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 55 مليون و809 آلاف جنيه.

وخلال شهر مارس الماضي أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا عن 56 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 26 مليون و847 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 5 ملايين و40 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 4 ملايين و96 ألف جنيه، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 228 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 9 ملايين و364 ألف جنيه.

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