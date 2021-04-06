شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد استمرار المفاوضات مع الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأمم المتحدة، إن المفاوضات مع الانقلابيين الحوثيين مستمرة ‏بشأن ناقلة النفط صافر، مؤكدة حرصها على حل مشكلة الناقلة، خلال هذا العام ‏على أقل تقدير.‏

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أنه لا يمكن الرد على اتهامات الحوثيين ‏للأمم المتحدة بالمماطلة وتأخير إرسال الفريق الفني، لتقييم وضع الناقلة والبدء في الإصلاحات، ‏من خلال البيانات العامة والتصريحات.‏

وأضاف: "اعتقد أنه ليس من المفيد التفاوض على هذه الأمور عبر البيانات العامة، وما يمكنني قوله ‏هو إن المناقشات مستمرة، ونحن حريصون، وهو على الأرجح أقل تقدير لهذا العام، على حل ‏مشكلة الناقلة"، مبينا: "سنفعل كل ما هو ممكن وسنواصل استكشاف كل السبل لتحقيق ذلك في أقرب ‏وقت ممكن، في مناقشاتنا مع الحوثيين".‏