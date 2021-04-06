النيابة العامة تلاحق كوميديين أهانوا أطفالا مغاربة

جدة - عبدالحي حسين - أمر وكيل الملك في مدينة مراكش بفتح تحقيق قضائي على خلفية مقطع شريط فيديو، ظهر فيه ممثلون فرنسيون من أصول جزائرية ومغربية يهينون أطفالا صغارا بمدينة مراكش.

ونشر رئيس نادي المحامين بالمغرب مراد العجوطي، تغريدة بـ”تويتر”، يؤكد فيها خبر فتح تحقيق قضائي، بشأن الفيديو الذي خلق جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو محط الجدل الكوميديان الفرنسيان الجزائريان، إبراهيم بوهليل وإيدي بو شنافة، بالإضافة إلى الكوميدي الفرنسي من أصل مغربي الملقب بـ “زبار بوكينغ”، وإلى جانبهم أطفال قالون عنهم باللغة الفرنسية، إنهم نتاج علاقات غير شرعية.

وأشعل الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب؛ كون الضيوف أهانوا أطفالا في سن الزهور، وفي بلد يعتبرون فيه ضيوفا.