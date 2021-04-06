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أمريكا تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في قائمة الإرهاب

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - أمريكا تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في قائمة الإرهاب

الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، الاثنين، أن أفرادا من حرس الحدود الأمريكي ألقوا القبض خلال الشهور الماضية على يمنيين اثنين مدرجين على قائمة ترقب للإرهابيين، لدى عبورهما الحدود مع المكسيك بالمخالفة للقانون.

 

وقالت الهيئة في نشرة صحفية: إن الرجلين اللذين اعتقلا، في يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، بالقرب من نقطة دخول في كاليفورنيا كانا مدرجين على قائمة حكومية للإرهابيين المشتبه بهم، وعلى قائمة منع الدخول.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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