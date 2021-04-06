مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على أحد المساجد بألمانيا

المناطق - الرياض

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الهجوم الإرهابي على أحد مساجد مدينة هيلدسهايم بولاية سكسونيا السفلي بألمانيا، مُعرباً عن استنكاره الشديد وقلقه من تصاعد وتيرة التحريض العلني ضد المسلمين، وزيادة أعداد الهجمات التي تستهدف دور العبادة والمنشئات الإسلامية في أوروبا.

وأكد المرصد في بيان له اليوم أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية في الآونة الأخيرة مؤشر خطير، يتطلب أن يكون موضع إدانة واستنكار من حكماء العالم، داعياً المجتمع الدولي لمجابهة هذه الاعتداءات بشتى الطرق الممكنة، حفاظاً على أمن واستقرار المجتمعات.