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أمريكا تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في قائمة ترقب على حدود المكسيك

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:20 صباحًا, 6 أبريل 2021 م

المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أن أفراداً من حرس الحدود الأمريكي ألقوا القبض خلال الشهور الماضية على يمنيين اثنين مدرجين على قائمة ترقب للإرهابيين لدى عبورهما الحدود مع المكسيك بالمخالفة للقانون.
وقالت الهيئة في نشرة صحفية أمس إن الرجلين اللذين اعتقلا في يناير ومارس بالقرب من نقطة دخول في كاليفورنيا كانا مدرجين على قائمة حكومية للإرهابيين المشتبه بهم وعلى قائمة منع الدخول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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