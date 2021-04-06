أمريكا تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في قائمة ترقب على حدود المكسيك

المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أن أفراداً من حرس الحدود الأمريكي ألقوا القبض خلال الشهور الماضية على يمنيين اثنين مدرجين على قائمة ترقب للإرهابيين لدى عبورهما الحدود مع المكسيك بالمخالفة للقانون.

وقالت الهيئة في نشرة صحفية أمس إن الرجلين اللذين اعتقلا في يناير ومارس بالقرب من نقطة دخول في كاليفورنيا كانا مدرجين على قائمة حكومية للإرهابيين المشتبه بهم وعلى قائمة منع الدخول.