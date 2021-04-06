شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية الأمريكية» تجدد ترحيبها بمنحة المملكة لليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ترحيب الولايات المتحدة بإعلان المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، حيث

أكد "برايس"، أيضا، أن مبعوث الولايات المتحدة ‏الأمريكية الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، يعمل جنباً إلى جنب مع المبعوث الأممي الخاص ‏لليمن مارتن غريفيث، لتحقيق السلام، من خلال محادثات سياسية شاملة، بالإضافة إلى الوصول إلى اتفاق ‏دائم يلبي احتياجات جميع اليمنيين، كما عقد ‏اجتماعات مثمرة خلال زيارته مؤخرا للمنطقة.