شكرا لقرائتكم خبر عن «ندرس التقارير».. أمريكا تعلق على مذبحة «تيجراي الإثيوبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرس تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" إزاء التقارير التي بثتها شبكة (سي.إن.إن) وتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مذبحة ارتكبتها القوات الإثيوبية في المنطقة.

وأضاف برايس: "نحن بالطبع ندرس التقارير تلك. سنوليها اهتماما كبيرا".

ومضى يقول: "ندين بشدة أعمال القتل والإبعاد القسري والاعتداءات الجنسية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي أوردتها منظمات عدة".

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن تحقيقا مشتركا مع خبراء خارجيين سيبدأ قريبا.

ورحب برايس بالبيانات التي تفيد بأن القوات الإريترية ستنسحب من تيجراي وقال إن الانسحاب سيكون خطوة مهمة نحو خفض العنف في المنطقة.