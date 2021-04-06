كعهدنا بها إمارات الخير والأمل المشرق، وبثّ الطمأنينة، جاء اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم.. فماذا يعني هذا الاعتماد؟

بعفوية وتلقائية، يعني أنه ضمن هذا الاضطراب والقلق اللذين يملآن كثيراً من السياسات والرؤى، في عدد غير قليل من دول العالم، ومنها لها باع طويل في مواجهة الأزمات، ضمن هذه الجائحة التي شغلت العالم بأسره، وقلبت حياة كثُر رأساً على عقب، تتصدّى الإمارات الدولة الفتيّة التي ستتوّج هامتها، باليويبل الذهبي، بعد بضعة أشهر، بحكمة وبصيرة نافذة واستشراف عميق بعيد الآفاق لهذه الأزمة، بتعزيز دور المصرف محركاً أساسياً في تطوير الاقتصاد الوطني، عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة.

ولأننا «يجب أن نتبنّى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية، وتضمن استدامة النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة، في تعظيم مردوديتها بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي».. كما أكد الشيخ محمد بن راشد. فإن الإمارات ترى تحفيز الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة أولوية تتطلب تضافر جهود كل الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي، لدعمه، عبر منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة وقادرة على توفير برامج دعم لكثير من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وستسهم هذه الاستراتيجية، كذلك، في «مشروع الـ300 مليار»، الرامي إلى تطوير القطاع الصناعي، وتمويل 133 ألفاً و500 شركة ومؤسسة، وخلق 25 ألف وظيفة.

هذا الإسهام سيكون عبر ثلاثة محاور، تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة، ببرامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، بتوفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير حلول تمويلية لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة، والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة النظيفة، مع استمرارية دعم تمويل الإسكان للمواطنين ضمن أهداف المصرف.

إذن، نحن أمام سنوات حافلة، وهناك خمسة وعشرون ألفاً من أبناء هذا الوطن، على موعد مع وظائف تنتظر كفاءاتهم وإبداعاتهم، فليشمّروا سواعد الجهد والعطاء والعمل، فمستقبل بلادنا وأجيالنا مرهون بها.

نحن مطمئنون وآمنون مع قائد لا يهنأ له بال ولا ترتاح نفسه، إلّا بتحقيق أحلام، لا تنقطع، وعزيمة لا تلين، ببلوغ هذه الدولة أعلى المراكز وأسمى الرتب.. وقرر مع قيادة هذا الوطن، إكمال حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ورؤية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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