الفضائيات تحت المجهر

هل درست الفضائيات قضية استعصاء التغيير والتطور عليها وأسبابه؟ يبدو أنها بحثت الأمر مليّاً، وتوصلت بعد تحقيقات أرجح العقول، إلى أن ترك دار لقمان على حالها أفضل المسالك، إلى العمل بنظريات أعلى المدارك. لو كنا في صدد أعراض ألمّت ببضع شاشات، لقلنا إن لكل قاعدة استثناء، لكن الظاهرة تكاد تكون عامّة طامّة. التجديد له وجه واحد ووجهة واحدة: تحديث الأجهزة والاستوديوهات والإخراج. البقية على باب الله. الخارطة العربية ملايين الكيلومترات المربعة، ونفوس الشعوب مئات الملايين، لكن المعادلة مع الفضائيات، إلاّ من رحم ربك، غير سوية، وتبرير مستوى الأداء عسير.

مبدئياً، يجب الإجابة عن السؤال المحتمل: ما العيب في جل الفضائيات العربية، حتى يحتاج الأمر إلى التغيير؟ من حق المجيب أن يسأل إذا لم يكن في الأمر إزعاج: هل هي مفيدة بمعنى غزيرة العطاء ثقافة وعلوماً وتوعية وتنويراً؟ للإنصاف، لا. هل هي مسلّية، فيها فنون الكوميديا الراقية، بحيث لا يمل المشاهد حضورها وخفة ظلها؟ لعلها كالحسناء التي قال عنها أينشتاين «إن الساعة إلى جانبها تمر كأنها دقيقة»؟ أنت حر إذا تذكرت شعر ابن الرومي في المغني سيّئ الصوت: «يطول يومي إذا قُرنت به.. كأنني صائم ولم أصمِ». القصيدة لا تنطبق على الفضائيات بالضرورة، فالشاعر عاش قبل ألف سنة فهو بريء من وصف التلفزيون: «مجلسه مأتم اللذاذات والقصف، وعرس الهموم والسدمِ... كأنني طول ما أشاهدهُ.. أشرب كأسي ممزوجة بدمي... عِشرته عِشرة تبارك في الأعمار لولا تعجّلُ الهرمِ».

الحمد لله على أن المشاهد العربي لم يصل إلى هذا الدرك، لكنه على مشارفه، ومن سار على الدرب وصل.

العادة المتبعة في تأسيس الفضائيات ووسائط الإعلام عموماً، هي أن تُرسم الخطة الاستراتيجية أوّلاً، الغاية من إنشائها، إذا لم تكن لها رسالة واضحة. الهدف المنشود هو الذي يحدد الوسائل: قناة سياسية، علمية، ثقافية، منوعات مفتوحة، تقانية، سياحية، تغذية وطبخ، تاريخية إلخ. عندئذ تتدفق الأسئلة وما تستدعيه: هل نجحت في حقلها؟ وما هو مستوى أدائها، في حد ذاتها وقياساً على مثيلاتها؟ ما العيب في احترام الرأي العام على غرار جردة الحساب السنوية: ما رأيكم في أدائنا؟ هل تقدمنا أم تأخرنا؟ ما الزائد وما الناقص؟ الفضائية فضائيتكم فماذا تقترحون؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الفكرية: لم لا تجرّب الفضائيات ندوات العصف الذهني، كل سنة مرّة؟

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