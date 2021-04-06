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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوسف أبو لوز

لا المنفى، ولا لوعة فراق قريته بني نعيم، قضاء مدينة الخليل، ولا التهجير القسري من بلد إلى بلد، ولا البكاء المديد على قبر «كنعانيا» استطاع أن يكسر حياة عز الدين المناصرة (1946-2021)، بل كسرها فيروس حقير مختبئ في غموضه وفي تحوّره الإبليسي من مرحلة إلى أخرى. وفي طريقه الجنائزي كان صاحب «يا عنب الخليل» أوّل إصداراته الشعرية في العام 1968 يجلس في إيوان الشعر بانتظار العودة إلى إيثاكة أو «كنعانيا»، سمّها ما شئت طالما أنه ليس للحزن لا هوية، ولا جنسية، ولا جواز سفر.

يجمع عز الدين المناصرة بين الشاعر، والباحث، والأكاديمي، والناقد الأدبي، والمثقف الموسوعي بخاصة في ثقافة الشعر، وهو وحده منطقة شعرية عربية لم تأخذ من أحد، ولم تعطِ أحداً، وكان دائماً يشعر في داخله أنه لا يقل أهمية شعرية عن محمود درويش، وهذه النقطة بالذات كانت محور أحاديثه الصحفية في المقابلات التي أجريت معه وهي كثيرة، لكن كم من الشعراء العرب أعلن في السرّ وفي العلن أنه أهم من درويش هذا الذي أطلق عليه أحدهم صفة الشجرة التي غطت على الغابة.

هل كان عز الدين المناصرة يعتقد مع نفسه أنه شجرة وغابة في آن واحد؟ إذا كان هذا صحيحاً، فما له ولمحمود درويش المنطقة الشعرية العربية المكتملة أيضاً، بل الدولة الشعرية وحده.

كل شاعر، وبحكم طبيعة الشعر، مسكون بغرور ما «مُحَبّب» إذا كان هذا الغرور لا يصيب أحداً بسوء أو بشتيمة أو ببغضاء، وللحق لم يكن عز الدين المناصرة شتّاماً أو مُبغضاً، بل كان شاعراً ونقطة آخر السطر. وإذا كانت مدينة طنجة المغربية قد ارتبط اسمها بالروائي محمد شكري، كما ارتبطت باريس، والقاهرة، وبغداد ودمشق، وبيروت بالكثير من الشعراء، فإن مدينة الخليل المعروفة والمشهورة بنوعية فاكهة العنب فيها مرتبطة بعز الدين المناصرة، لكن صاحب «قمر جرش كان حزيناً» حمل في قلبه العديد من المدن العربية: عمّان، والقاهرة، وبيروت، والجزائر، وحاول دائماً أن يكون شاعراً رعوياً، مشدوداً دائماً إلى طبيعته الفلّاحية الخليلية.

وعلى الرغم من أنه اشتغل في السياسة في فترة مبكرة من حياته إلّا أنه لم يغرق في تناقضات وألاعيب وكذبات السياسيين ذوي المصالح الأنانية الضيّقة، واستطاع، مثل درويش، أن ينجو من فساد السياسة والسياسيين، ويحتفظ بكينونته كشاعر، وعلى أي حال، فإن عشرات الشعراء، بل المئات الذين غرقوا في طين التسييس لم يبق منهم اليوم في حيواتهم وفي موتهم إلاّ كينوناتهم الشعرية، الغنائية، الإنسانية.

في داخل عز الدين المناصرة فنان تشكيلي غير مرئي، أما المرئي فيه فهو الناقد أو المؤرّخ للفن التشكيلي الفلسطيني، وهو من أكثر الشعراء العرب الذين انشغلوا بمصطلح قصيدة النثر ونقد الشعر، لكن هذه الاهتمامات التشكيلية والنقدية لم تحد أو تقلّص من منطقة عز الدين المناصرة الشعرية، وبذلك كان جديراً بأن يحصل على نحو ثماني جوائز أدبية منها جائزة الدولة التقديرية في حقل الشعر من وزارة الثقافة الأردنية.

بقي من عز الدين المناصرة شعره الإنساني الممجّد للحياة، وصورته الأكاديمية الناجحة ونقديته الحرّة للشعر، وما عدا ذلك لا أثر له ولا قيمة.

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