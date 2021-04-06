شكرا لقرائتكم خبر عن الخيار لك وحدك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيماء المرزوقي

البعض من الناس يتسببون لأنفسهم في الألم، بالهم؛ بل هناك من يستدعي المشاكل ويحيط نفسه بالصعوبات والعقبات. قد تستغربون مثل هذا التوصيف، لكن لو أمعنّا النظر في بعض التصرفات، وفي بعض الممارسات، لوجدناها محملة بمثل هذه الملامح، ولوجدنا فيها كثيراً من النماذج والقصص التي توضح كيف لإنسان أن يتسبب لنفسه في الهم والحزن.

أحد الآباء لديه ابن في سن المراهقة، مجتهد في دراسته، معظم وقته بين إخوانه وفي المنزل، ومع هذا الأب شديد المراقبة وحساس جداً من أصدقاء ابنه ويشكك في أنهم أصدقاء سوء، هل بنى مخاوفه على أحداث أو زلات وقع فيها الابن؟ لا. مجرد ظنون، لقد تسبب في الأذى لأبنه ولنفسه، وجلب المرض النفسي لطفله، وتلبّسه الحزن والأسى. هذه ليست قصة خرافية؛ بل نماذجها ماثلة في حياتنا. البعض يفسد ما بين يديه، البعض مخاوفه المبالغ فيها تهدم الجمال في حياته.

مثال آخر، موظف في مقر عمله يحظى باحترام زملائه ومرؤوسيه، يقوم بهدم هذه الصورة بسبب موقف عابر، أو بسبب خلاف متواضع يحدث دائماً في بيئة العمل. لماذا ردة الفعل المبالغ فيها؟ لماذا المعالجة تتجاوز حجم المشكلة الحقيقي؟ بل لماذا بسبب تصرفاتنا غير المحسوبة وردة أفعالنا غير المنضبطة، نحول الخطأ على أنفسنا؟

والسؤال البديهي: لماذا نزيد الهم والعقبات، لماذا لا نأخذ الأمور بحكمة وهدوء؟ الدرس الذي يجب علينا جميعاً تعلمه هو: التأني وعدم التهور، ووضع مساحة لأنفسنا لمعالجة المشاكل والصعاب والهموم، بعيداً عن التذمر والتوتر، وردات الفعل المستعجلة.

يجب أن نتعلم الإيجابية، وأن ترى أعيننا الجمال، وأن تفكر عقولنا في إنتاج السعادة، نكون في حياتنا في سلام وننشد الراحة النفسية لنا ولكل من يتعامل معنا. يقول الفيلسوف تشاندرا موهان جاين، المعروف باسم أوشو: «عندما ترى الجمال في الحياة، فإن القبح يختفي، عندما تعيش الحياة ببهجة، فإن الحزن يختفي.. لا تجتمع جنة ونار، ولديك الخيار».

نعم الخيار بأيدينا، إما أن نسعد أنفسنا وأحبتنا، وإما أن نكون قساة على أنفسنا وعلى كل من هو قريب من قلوبنا. أعتقد أن طبيعة الحياة (خاصة حياتنا المعاصرة التي دخلت فيها التقنيات الحديثة) تتطلب منا الصبر والتمهّل، وأيضاً زيادة الخبرات والمهارات، في التعاطي مع المشكلات التي من الطبيعي أن تواجه كل واحد منا، لكن من غير الطبيعي سوء التقدير، وعدم معرفة الحلول، خاصة أن سيل المعلومات المعرفية بين أيدينا، فقط بحث بسيط وسريع يحمل لك الكثير من التجارب والخبرات. الخيار لك.

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