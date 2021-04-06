شكرا لقرائتكم خبر عن «رسائل مختومة بطابع المسرّة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. حسن مدن

نحسب أنه ما من أحد منا لم يصادف قولاً أو كتابة لشخص آخر، يعرفه أو لا يعرفه، فانتابه الشعور بأنه يعبّر عنه، أي أنه يقول، أو يكتب، ما يرغب هو في قوله، أو كتابته، بل إننا في الغالب نحبّ الكتابة التي تلامس قلوبنا وأرواحنا، وتلخص ما يعتمل داخل عقولنا ونفوسنا من أفكار.

هذا ما وجده الكاتب البلجيكي الأصل، الفرانكفوني الثقافة والتكوين، الذي يعدّ من أغزر كتاب العالم إنتاجاً، جورج سيمونون، في أجوبة قالها صديقه، فيدريكو فيلليني، أحد أهم المخرجين السينمائيين لا في موطنه إيطاليا وحدها، وإنما في أوروبا كلها، معلقاً على حوار أجري مع فيلليني: «أصابني الذهول منذ الجملة الرابعة من الحوار، وبالإعجاب يتملكني بردودك، فقلت في قراري بأن ما صدر عنك، هو تحديداً نفس ما كنت سأجيب به لو أني سئلت ذات الأسئلة».

على أهمية القول أعلاه، الذي حوته رسالة بعثها لصديقه، فإن سيمونون لم يكتف به، وشعر بالرغبة في أن يبوح لفيلليني بما يمكن أن يكون السر في إعجابه بما قاله، فاستطرد موضحاً: «لقد وقفت على أفكاري في أقوالك، سواء ما تعلّق منها بالإبداع الفني أو ما اتصل بمختلف المواقف التي تفرضها الحياة عليّ»، كأنه يقول له: «كنت تفكر بالنيابة عني، أو توصل الرسالة نفسها التي أود إرسالها».

ثمة تتمة لذلك لعلها أهمّ مما سبق، حين خلص سيمونون إلى التالي: «قلبت صفحة المجلة فعثرتُ على ما قلته في حقي، فثبت لي بالملموس أنني لم أخطئ أبداً في شأن ما تحدثتُ عنه سلفاً، ووسمته بالذرات المتماسكة التي توحد فيما بيننا».

الرسالة التي جاءت فيها هذه الأقوال هي واحدة من مجموعة رسائل متبادلة بين الرجلين المبدعين، جمعها كتاب حمل عنواناً جميلاً ولافتاً: «رسائل مختومة بطابع المسرّة»، أصدرته «دار نثر» العمانية، وهي إحدى دور النشر الجديدة التي أتينا على ذكرها قبل أيام، وترجمه إلى العربية أحمد الويزي.

في مراسلات المشاهير، خاصة إذا كانوا كتاباً أو فنانين، ثمة أمر جاذب، أو بالأحرى عدة أمور جاذبة، ففيها نرى ما يندرج في «الزوايا الخفية» لشخصيات أصحابها، ومصادر إلهامهم، والطريقة التي بها يكتبون أو يبدعون، أي تلك الأشياء التي لا نعثر عليها بشكل مباشر في نتاجاتهم الإبداعية، أدباً كانت أو فناً، وهذا بعض ما نعثر عليه في رسائل سيمونون وفيلليني المختومة، فعلاً ب «طابع المسرّة»، لأن عدوى المسرّة المنسابة بين سطورها تسري في نفوسنا، نحن أيضاً، ونحن نطالعها.

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