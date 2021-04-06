اعتقال رجلين يمنيين موجودين على قائمة الإرهاب

أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنها أوقفت رجلين يمنيين كانا على "قائمة مراقبة الإرهاب" و"قائمة حظر الطيران" في مدينة كاليكسيكو في ولاية كاليفورنيا على الحدود مع المكسيك خلال الشهرين الماضيين.

وقال بيان للإدارة إن أحدهما اعتقل في 30 مارس الماضي، وتم توقيفه على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات غرب نقطة دخول هذه المدينة.

وكشفت عمليات التحقق من السجلات أن الرجل اليمني، البالغ من العمر 26 عاما، كان على "قائمة مراقبة الإرهاب" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي إيه) و"قائمة حظر الطيران".

وبالنسبة للآخر فقد اعتقل في 29 يناير الماضي في كاليكسيكو، وهو رجل يبلغ 33 عاما، وكان أيضا على "قائمة مراقبة الإرهاب"، و"قائمة حظر الطيران". وقد عثر على شريحة هاتف محمول مخبأة تحت نعل حذائه.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إن جزءا من مهمتها هو "حماية البلاد من الإرهابيين". وأضافت: "توضح هذه الاعتقالات أهمية مهمتنا وكيف لا يمكننا أبدا التوقف عن توخي اليقظة في مهمتنا اليومية لحماية هذا البلد".