التحالف يقصف تعزيزات «حوثية» في الجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيات «الحوثي» الانقلابية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، فيما أكد مصدر عسكري مقتل جميع من كانوا على متنها.

وفي تعز خاض الجيش الوطني معارك عنيفة ضد ميليشيات «الحوثي»، في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات. وأحزرت قوات الجيش، تقدماً جديداً غربي المحافظة.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش شنت هجوماً على مواقع تمركز الميليشيات في جبهة مقبنة، تمكنت خلاله من تحرير عدة قرى وتلال استراتيجية، في الجبهة.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات «الحوثية».

إلى ذلك، قُتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات، المدعومة من إيران، أمس، بنيران قوات الجيش، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

واستهدفت مدفعية الجيش تعزيزات وتجمعات الميليشيات «الحوثية»، في جبهة الكسارة، وهو ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير آليات تابعة لها.

وفي هذه الأثناء، صدت قوات الجيش، هجوماً للميليشيات في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر مادية وبشرية.