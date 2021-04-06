حريق بمخيم للنازحين السوريين في شمال لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

اندلع، أمس، حريق في أحد مخيمات النازحين السوريين عند مفترق حي البحر على الطريق الدولية «العبدة-العبودية» في محافظة عكار بشمال لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أن عناصر مركز الدفاع المدني عملوا على إطفاء النيران التي أتت على بعض الخيام، وألحقت أضراراً مادية دون وقوع إصابات بشرية.

ووفق الوكالة، أسهمت سرعة التدخل في إخماد الحريق بالحؤول دون تمدد النيران إلى البيوت البلاستيكية الزراعية الملاصقة للمخيم، الذي ناشد شاغلوه الجهات المعنية تأمين خيم بديلة لتلك التي احترقت ومساعدة العائلات التي تسكنها.